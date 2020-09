The Casting Out – !!! (The Lost Album) (2020, End Hits Records)

Für eine überschaubare Zeit waren sie ein Underground-Phänomen: THE CASTING OUT. Dabei schien das Nebenprojekt von BOYSETSFIRE-Frontmann Nathan Gray eher aus der Not geboren. Denn eigentlich plante der stimmgewaltige Sänger nach der Auflösung seiner Hauptband den Schritt Richtung Solo-Künstler. Zu dieser Zeit mangelte es jedoch ein wenig an Mut, so dass die von ihm geschriebenen Songs im frisch zusammengetrommelten Bandverbund eingespielt wurden. THE CASTING OUT waren geboren. Der ersten EP von 2007, merklich gen Indie-Rock ausgerichtet, folgte ein Jahr später „Go Crazy! Throw Fireworks!“, eine schier denkwürdige Knallerplatte, die den Rock gegen den Punk tauschte.

In dieser Zeit waren Gray und seine wechselfreudigen Mitmusiker nahezu konstant auf Tour. Wer die Band seinerzeit durch die Clubs tosen sah, erlebte eine großartige Zeit. Die endete spätestens mit der Reunion von BOYSETSFIRE, die sich merklich auf den Sound von THE CASTING OUT auswirkte. Ermessen lässt sich dies am zweiten und letzten Langspieler der Indie-Punks, der 2010 als selbstbetiteltes Werk veröffentlicht wurde. Nur eben mit drei Ausrufezeichen dahinter. Die bilden bei der Neuauflage der Platte, zugleich die Erstverwertung auf Vinyl und in digitalem Rahmen, nun den eigentlichen Titel – mit dem Zusatz „The Lost Album“. Das führt in die Irre. Denn verloren, geschweige denn unauffindbar war der Langspieler in der Zwischenzeit keineswegs.

Dank End Hits Records drängt sich „!!!“ nun zurück ins Gedächtnis. Mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Hauptkritikpunkt bei der initialen Vorstellung war die Aufnahmequalität. Gray wollte ein Musikwerk von rauer Intensität schaffen, ursprünglich und authentisch. Am Ende reichten die in Teilen noch immer erstklassigen Songs kaum über Demo-Charakter hinaus. Daran ändert auch die remasterte Wiederveröffentlichung, der als Deluxe Version die vier Tracks der „Dropcard EP“ beigefügt wurden, wenig. Die Dekade zwischen dem ursprünglichen Release und der fälligen Ausweitung auf Schallplatte und Digitalformat haben „!!!“ aber keineswegs geschadet. Gerade mit dem nötigen Abstand zum überragenden „Go Crazy! Throw Fireworks!“ lässt sich das Vermächtnis von THE CASTING OUT besser für sich betrachten. Dabei tritt tatsächlich die eine oder andere verkannte Perle zutage.

Der Beginn, daran bestand schon damals kein Zweifel, gerät furios: „Everybody Down!“, „Let It Bleed“, „…Say It“ und die Referenznummer „The Power and the Glory“ führen im Zusammenspiel aus Melodie, Härte und Grays gewohnt einnehmender, hier bisweilen mit erhöhtem Schreianteil versehener Stimme, zu einem einzig durch die Soundsoße gedämpften Feuerwerk. Gefällig bis mitreißend erscheinen auch „The Kids Have Spoken?“, „Run Like Hell“ oder „Wait“. Noch immer zündet längst nicht jeder Beitrag, wie etwa das auf der originären CD-Version nicht enthaltene „Headfirst“ unterstreicht. Und doch ist „!!!“ zweifelsfrei eine (Wieder-)Entdeckung wert. An den überragenden Vorgänger kommt die im zweiten Anlauf definitiv versöhnlich stimmende Scheibe aber auch mit den limitierten Bonus-Stücken und dem schmucken 3D-Cover nicht heran.

Wertung: (7 / 10)

