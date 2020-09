Auch RED CITY RADIO haben den Labelwechsel in Richtung Pure Noise Records vollzogen. Mehr noch werden die US-Punks dort bereits am 4. Dezember ihr neues Album „Paradise“ herausbringen.

Zur Single „Baby of the Year“ haben die Jungs ein Video vorgestellt, zwei weitere Nummern gibt es vorab bereits via Spotify zu hören. Wenn das mal nichts ist!

