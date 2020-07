Terrorgruppe – Alles wird gut (2020, Destiny Records/Aggropop)

Die TERRORGRUPPE sagt tschüss. Nicht sofort und erst recht nicht leise, aber doch bestimmt. „Jenseits von Gut und Böse“, so ließen die Berliner Deutsch-Punks frühzeitig fallen, ist ihr letzter Studiolangspieler. So weit, so beschissen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Das „Lila Album“ ist keineswegs das letzte Neu-Output der linksgrünversifften Lümmel.

Denn im limitierten Box-Set zur finalen Platte findet sich, neben Postern, CD- und (lila) Vinyl-Ausgabe sowie einer Zahnbürste (!) auch die Bonus-10″ „Alles wird gut“. Die enthält vier weitere, bislang unveröffentlichte Nummern, die den Schmerz über die kommende Album-Verrentung der TERRORGRUPPE zumindest für ein paar Minuten lindern. Dabei wird schnell klar, dass die ausgewählten Songs in weiten Teilen tatsächlich B-Seiten-Flair verströmen. Wohliges B-Seiten-Flair wohlgemerkt.

Die rühmliche Ausnahme bildet „Atomschlag gegen Klimawandel“, bei dem regelrecht unverständlich bleibt, warum es dieser bissige Knaller nicht auf den lila Langspieler geschafft hat. Vermutlich der Exklusivität wegen. Der Rest bereitet auf produktionstechnischem Niveau des offiziellen Konserven-Vermächtnisses souveräne Kurzweil mit gewohntem Augenzwinkern.

So wird im Titeltrack mit rockiger Gitarrenlinie und Orgelbegleitung die jede Tristesse überwindende Liebe besungen (und gleich wieder relativiert), während das lässig tempoarme, stilistisch gen 70’s-Rock driftende „Langweilig“ ungeachtet der nach hinten raus ohrwurmtauglichen Intensitätssteigerung den größten Outtake-Charakter offenbart.

„Gesundes Volksempfinden“ vermittelt ähnliche Eindrücke, spielt als Trumpf, neben der stattlichen Spielfreude, aber die einnehmenden Gesangsharmonien aus. Somit ist „Alles wird gut“ nicht allein eine willkommene Ergänzung zu Zahnbürste & Co., sondern auch eine weitere (oder auch die letzte) Gelegenheit, neue Musik der TERRORGRUPPE zu erschließen. Absolut vielleicht.

Wertung: (7 / 10)

