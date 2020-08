Sun-O-Bathers – Floater (2020, Morning Wood Records/Paper + Plastick)

Sommerzeit, Sonnenzeit, SUN-O-BATHERS-Zeit. Das Quartett aus dem niederländischen Leeuwarden verlegt sich wieder auf Saisonarbeit und präsentiert seine zweite EP „Floater“ fast genau zwei Hitzewellen nach dem Debüt „Local Warming“. Dass es dem geneigten Wertschätzer geschwind vorgetragenen 90’s-Punk-Rock mit RAMONES-Einschlag auch diesmal warm ums Herz wird, liegt neben der grundsympathischen Attitüde an kleinen, aber feinen Hits ohne jeden Zierrat.

Dafür gibt es wieder Mitgröl-Passagen, die ob der besseren Soundqualität und vor allem dem weniger plärrigen Gesang diesmal noch eine Spur wonniger funktionieren als auf dem Vorgänger. Mit „Huntington Beach Resort“, „No Empathy“, „Overtime“ oder „Done With You“ setzt es amtliche Kracher, die zwar auch bei Regen funktionieren, ihren besonderen Reiz aber vorrangig im gleißenden Licht der Sonne entfalten. Und weil die SUN-O-BATHERS diesmal auf Intro und Outro verzichten – selbst wenn der instrumentale Surf-Punk-Abschluss „Hate the Shade“ einen solchen Charakter vorweist –, erweist sich der Umfang der wiederum sieben Nummern zudem als erfreulich gesteigert. Also, Sonnenhut auf und ab dafür!

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel