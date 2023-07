Kill the President! – Aftermath (2022, Morning Wood Records/Lockjaw Records/Carcosa Records)

Nein, gegenwärtig scheint es mit der Menschheit kein gutes Ende zu nehmen. Zu gering erscheint die übergeordnete Achtsamkeit, zu groß die Übervorteilung kapitalistischer Partikularinteressen. Die Hardcore-Punks von KILL THE PRESIDENT! blicken daher schon einmal in prophetischer Manier nach vorn und zeigen mit „Aftermath“ das Aufatmen nach dem Kollaps. Dass das gelungene Artwork ihrer zweiten EP nicht stellvertretend für den Gesamtinhalt steht, ist eher nebensächlich. Denn auch abseits des Titeltracks gibt es ausreichend kritische Töne. Und düstere Aussichten.

Ausdruck erhalten diese durch technisch versiert geschmetterte Genre-Kante mit Anlehnung an die jüngeren Werke von A WILHELM SCREAM und STRUNG OUT (Anspieltipp I: „Southern Winds“). Momentweise wird aber auch der moderne Hardcore á la COMEBACK KID gestreift (siehe Anspieltipp II: „Parable of the Modern Cave“). Damit setzen die vier Spanier, anders als das Gros der Bands im Raster des niederländischen Labels Morning Wood Records, keineswegs auf den Charme retrospektiver Punk-Klänge, sondern bemühen sich darum, diesen Wurzeln in der Gegenwart frischen Nährboden zu verschaffen. Das gelingt, wie auch der rockige Schlusspunkt „Shortage“ belegt, mit stattlichem Geschick. Damit nimmt zumindest „Aftermath“ ein gutes Ende. Das mit der Menschheit löst sich früher oder später vermutlich ganz von allein.

Wertung: (7 / 10)

