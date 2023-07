Florida Men – Florida Men (2022, Morning Wood Records)

Drei-Akkorde-Vollgas-Punk geht immer! Diese goldene Faustregel trifft auch auf die FLORIDA MEN zu, die entgegen des Bandnamens aus den Niederlanden stammen und sich diverse musikalische Sporen in Bands wie SMASHED OUT oder den SUN-O-BATHERS verdienten. Die Visitenkarte des Trios ist denn auch gleich das erste, wohlgemerkt selbstbetitelte Album, bei dem für die darauf verewigten zwölf Songs schlappe 18 Minuten (und ein paar zerquetschte Sekunden) veranschlagt werden.

Und wo Kürze Trumpf ist, sollen auch nicht mehr Worte als notwendig verloren werden. Daher seien zur stilistischen Verortung lediglich klassische Vorreiter-Combos wie THE QUEERS und TEENAGE BOTTLEROCKET erwähnt. An eilig vorgetragenen wie gleichsam melodisch unterfütterten Hits, das belegen nicht allein „Better Safe Than Sober“, „All My Friends Don’t Want to Party Anymore“ oder „Summer Love“, besteht kein Mangel und selbst in Sachen Tempo (dezent) gedrosselte Beiträge wie „Threw It All Away“ lassen keine Wünsche offen. Wer allerdings darauf beharren möchte, dass zu den genannten Wegbereitern ein bestenfalls marginaler Unterschied besteht, möge sich noch einmal die einleitende Faustregel vergegenwärtigen. In diesem Sinne: Party On!

Wertung: (7 / 10)

