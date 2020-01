OMAHA – IV (2019, Morning Wood Records)

Der Melo-Core erfindet sich gegenwärtig nicht neu, sondern entwickelt sich vornehmlich zurück. Zumindest zeitlich. Zahlreiche Bands, egal ob alte Garde oder neue Mitmischer, pflegen einen Sound, der die mittleren bis späten 1990er aufleben lässt. Überraschungspotential bietet das kaum. Dafür umso mehr nostalgischen Charme. Der zielt vorrangig darauf ab, Emotionen aufleben zu lassen und sich einer Phase zu erinnern, in der Punk ein wesentlicher Faktor des Heranwachsens war. Quasi der Soundtrack des angehenden Post-Teenager-Daseins.



Eine Band, die dies Gefühl perfekt widerspiegelt, ist OMAHA. Die Kanadier interpretieren den Punk-Rock auf eine Weise, die sie früher zweifelsfrei bei Epitaph Records ins Gespräch gebracht hätte. Heute, in der heimelig eingerichteten Retro-Nische, reicht es (in Europa) immerhin für Morning Wood Records, wo die Befriedigung musikalischer Gelüste nach klassischer Bauart des melodischen Hardcores quasi das Grundprinzip markiert. Das dritte Output des Quintetts, obendrein der erste Langspieler, trägt den anti-programmatischen Titel „IV“.



Auf ihm serviert das Gespann aus Toronto elf Songs, die wie der Opener „With Our Eyes Open“ offenbart, in melodischen Belangen zwar teils merkliche Metal-Einschläge verzeichnen, daneben aber Skate-Punk der Marke A WILHELM SCREAM (zu „Mute Print“-Zeitrn) oder CIGAR folgt. Stets treibend, mit packendem Gesang, ansteckender Bewegungsfreude und gesteigertem Mitgröl-Potential laden Beiträge der Güteklasse „Falling Down“, „Again Some Day“, „Point of no Return“, „Idiocracy“ oder „80-D“ zur putzmunteren Zeitreise ein. Ein Verfallsdatum haftet diesem Sound jedenfalls auch durch das Zutun von OMAHA keinesfalls an. Danke dafür!

Wertung: (7,5 / 10)

