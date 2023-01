Satan’s Cats – Satan’s Cats (2022, Salamander Records)

For English version see below!

Zeitreise gefällig? Dann bildet die selbstbetitelte EP der SATAN’S CATS genau das richtige Old-School-Programm. Der Untertitel „Puss Johnson and Satan’s Rats“ dient dabei als Wegweiser, kann durch die Vermengung teuflischer Tierspezies aber in die Irre führen.

Um das zu vermeiden, lohnt der Blick in die Tiefe: Die SATAN’S RATS waren eine UK-Punkband, die Ende der 1970er, erweitert um Sängerin Wendy Wu, in THE PHOTOS überging. Um ihr initiales Wirken zu reanimieren, haben die Ratten (mit Gründungsmitglied Steve Eagles an der Gitarre) mit Puss Johnson paktiert, ihres Zeichens Frontröhre von PUSSYCAT AND THE DIRTY JOHNSONS. Gemeinsam hat die Spaß-Combo vier Gassenhauer der SATAN’S RATS neu interpretiert und um eine Cover-Version des THIN LIZZY-Klassikers „The Rocker“ ergänzt.

Dabei herausgekommen ist aufgefrischter Pionier-Punk, der durch die weiblichen Vocals fraglos an rock’n’rolligem Charme gewinnt (siehe insbesondere „Facade“). Zur Eröffnung serviert das Quartett mit „You Make Me Sick“ trotzige Klänge aus der Gründerzeit des Punks. Dem Rock’n’Roll halten die SATAN’S CATS auch mit „Sex Object“ die Stange, bevor „Year of the Rats“ noch einmal geradlinig auf die Zwölf zielt. Beim erwähnten THIN LIZZY-Nachbau kommt neuerlich die verspielte Gitarre zum Zuge und beschließt eine EP, deren Umsetzung Puss & Ratten offenbar reichlich Vergnügen bereitet hat. Das Zielpublikum darf sich da gern einreihen.

Want to travel back in time? If so, the self-titled EP by SATAN’S CATS is just the right old-school programme. The subtitle „Puss Johnson and Satan’s Rats“ serves as a clue, but can be misleading due to the mixture of devilish animal species.

To avoid this, it’s worth taking a closer look: The SATAN’S RATS were a UK punk band that merged into THE PHOTOS in the late 1970s, expanded by singer Wendy Wu. To reanimate their initial work, the Rats (with founding member Steve Eagles on guitar) teamed up with Puss Johnson, front woman of PUSSYCAT AND THE DIRTY JOHNSONS. Together, the “just for fun” combo reinterpreted four SATAN’S RATS tunes and added a cover version of the THIN LIZZY classic „The Rocker“.

The result is refreshed pioneer punk that unquestionably gains rock’n’roll charm through the female vocals (see especially „Facade“). The quartet opens with „You Make Me Sick“, serving defiant sounds from the early days of punk. The SATAN’S CATS also stick to rock’n’roll with „Sex Object“, before „Year of the Rats“ once again aims straight in the face. The aforementioned THIN LIZZY replica strikes throught its playful guitar and closes an EP whose production obviously gave Puss & Rats a lot of pleasure. The target audience is welcome to join in.

Wertung: (7 / 10)

