Mobina Galore – Live From the Park Theatre (2022, Gunner Records)

Eins ist sicher: MOBINA GALORE machen Spaß. Daher ist einfach jedes Output der beiden Punk-Damen aus dem kanadischen Winnipeg willkommen; egal ob Album, Akustik-EP oder Live-Platte. Letztere Kategorie bedient das Duo erstmals mit „Live From the Park Theatre“, auf dem sich ein im Juli 2020 aufgenommener Konzertmitschnitt befindet. Die Show, laut Primär-Sängerin Jenna seinerzeit die erste nach sieben Monaten Corona-Pause, wurde aus Gründen des Gesundheitsschutzes vor sitzendem Publikum abgehalten. Die Erlöse kamen dem Club zugute. Solidarität ist im Punk, das zeigte die Pandemie unzweifelhaft, noch immer ein verbreitetes Gut.



Das Set in zwölf Akten umfasst relevante Hits wie „Start All Over“, „Back to the Beginning“, „Vancouver“, „Just Went Away“ oder „Spend My Day“ – und bleibt, neben den Stand-Alone-Singles „Whiskey Water“ und „Fade Away“, auf die beiden letzten Alben („Don’t Worry“, 2019 & „Feeling Disconnected“, 2017) beschränkt. Dass das großartige „Escape Plan“ (und diverse alte Kracher) ausgespart bleibt, ist Teil des Reizes derartiger Veröffentlichungen, bei denen es unmöglich erscheint, sämtlichen Erwartungen gerecht zu werden. Sound und Einsatz des Zweigestirns geben jedoch keinen Grund zur Klage. Somit bleibt eine Live-Scheibe, die vorrangig Lust darauf macht, die Bühnenenergie von MOBINA GALORE persönlich zu erleben.

Wertung: (7 / 10)

