Sand and Salt – Strike Two (2021, Seven Oaks Records)

Spanien, Land der Sonne, der Erholung und des… Hardcore-Punks? Neben MAIN LINE 10 liefern auch SAND AND SALT eine eindeutige Antwort auf diese Frage – und präsentieren mit „Strike Two“ eine Tape-Compilation, die alle fünf Songs ihrer 2021er-EP „Embrace Life“ (in veränderter Reihung) enthält und durch die Digital-Single „Feet On the Ground“ ergänzt wird.

Dass die letztgenannte Einzelnummer den Rausschmeißer dieses Special-Interest-Outputs markiert, erscheint durchaus sinnhaft. Denn der hymnische Skate-Punk bleibt auf „Strike Two“ die Ausnahme, so dass die Erhebung zum Opener durchaus falsche Erwartungen hätte wecken können. Der Rest fußt nämlich auf Hardcore-lastigem Grund und stützt diesen durch gesunde Härte, Tempo und akzentreichen Plärrgesang.

An Hits sparen SAND AND SALT bei ihrem halben Dutzend mal mehr mal weniger melodischer Brecher keineswegs – und bieten nicht nur mit „My Own Thoughts“, „Responsibility“ und dem 50-Sekunden-Smasher „You Are the Cop” Anspieltipps, die mächtig Lust auf mehr machen. Sonne und Erholung inklusive. Wenn auch nachgelagert. Denn diese musikalische Energieleistung funktioniert schlicht bei jeder Wetterlage.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel