Oile Lachpansen – Seine größten Erfolge (2023, Katze Platten/DIY)

Wer seit gefühlten 170 (und realen 17) Jahren als Solokünstler unterwegs ist, hat fraglos das Recht auf eine Best-of-Werkschau. OILE LACHPANSEN nennt sie „Seine größten Erfolge“. In Summe sind es 23 Songs aus den Jahren 2006 bis 2021, die der in Dresden lebende Rheinländer exklusiv auf Tape kuratiert hat. Bei der stattlichen Zahl an Alben, EPs und Singles mag das wenig erscheinen; zumal entdeckungswürdige Langspieler wie „Lachpansia“ (2012) und „Spatz“ (2016) „nur“ mit je drei Songs vertreten sind. Aber um das Beste vom Besten zusammenzutragen, muss eben emsig ausgesiebt werden.



Übriggeblieben ist eine schöne, von vier bislang unveröffentlichten Nummern – neben Live-Versionen von „Aufgebaut“, „Zahltag“ und „Oilerboy“ ist es das nachträglich als Single ausgekoppelte „Eins“ – veredelte Auswahl, die das Spektrum (und den Charakter) des (Punk-)Liedermachers trefflich reflektiert. Das größte Pfund bleibt das unverzüglich einnehmende Miteinander von Stimme und Akustik-Gitarre, das neben den persönlichen, obendrein gern ironisch unterfütterten Texten von der oft unerwarteten Dynamik getragen wird. Andere Instrumente, etwa das Klavier beim erwähnten „Eins“ oder das Schlagzeug bei „Autopilot“ und dem verhältnismäßig offensiven „Wir haben eins gemeinsam“, werden lediglich am Rand zugelassen.

In der Hauptsache bleibt OILE allein und präsentiert in variabler Aufnahmequalität Gedanken zum und Geschichten aus dem Leben. Das führt zu einigen Highlights, etwa den A-Seiten-Startpunkt „Feld“, die Selbermach-Ode „D.I.Y.“, den Lo-fi-Über-Hit „Las Vegas“, „Als Kind“, „Für was es sich zu leben lohnt“, „Schweinsgesichter“, „Halt doch einfach nur dein Maul“ oder „Irgendwo“. Sympathisch bleiben „Seine größten Erfolge“ aber durchweg. Wer die Ausfahrt Richtung „Lachpansia“ also bislang verpasst hat, erhält durch das Tape ausreichend Gelegenheit, ins Schaffen des unermüdlichen Alleinunterhalters einzutauchen. Und wem das nicht genügt, kann unter den ausgesparten (mutmaßlich) weniger großen Erfolgen noch einige andere Prunkstücke entdecken.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel