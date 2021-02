NOFX – The Decline Live at Red Rocks (2020, Fat Wreck)

„We got a fucking bassoon! Did BAD RELIGION have a fucking bassoon?”

Mit „The Decline“ legten NOFX anno 1999 ihr Meisterstück vor. Ein Song, knapp 19 Minuten Spielzeit und ein verwobener Ideenfundus, der sonst für ein ganzes Album reicht. Kein Wunder also, dass die Alt-Punks für ihren Abgesang auf die moderne Gesellschaft bis heute gefeiert werden. Einen Tribut besonderer Güte zollte der französische Komponist und Jazz-Drummer Baz, der via Youtube eine symphonische Version des Punk-Triumphirats teilte – und damit das Interesse von Fat Mike weckte. In den folgenden Jahren entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden, die ihr erstes kreatives Hoch im Musical „Home Street Home“ (2015) erklomm. An Mikes erstem Solo-Album als COKIE THE CLOWN, „You’re Welcome“ (2019), war Baz ebenfalls beteiligt.

Baz’s erste Orchester-Version des NOFX-Geniestreichs

Auf die Spitze trieben die beiden ihre Verbundenheit mit einer Live-Darbietung von „The Decline“, bei der NOFX im Red Rocks Amphitheater vom Denver Orchestra begleitetet wurde. Dessen Direktion übernahm selbstredend Baz. Es war in dieser Konstellation nicht der erste Versuch, Punk-Rock und Orchester zusammenzubringen, aus Sicht der Beteiligten wohl aber der ausgereifteste. Die Aufnahmen des außergewöhnlichen Experiments resultierten nicht nur in ein Live-Video (mit Mike im Negligé), sondern auch eine wiederum von Baz gemixte und gemasterte Audio-Version, die während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 digital und auf Vinyl veröffentlicht wurde. Quais als moralische Stütze für alle Punk-Fans.

Das Ergebnis ist mit einem Wort als fantastisch zu umschreiben. Die Unterstützung des vielseitigen Klangfarbenspektrums u. a. mit Streichern und Bläsern verleiht dem bereits in seiner ursprünglichen Version epischen Song ein atmosphärisch ungeahntes Volumen. An Höhepunkten, darunter das kurzzeitige Duett von Drummer Smelly am gewohnten Schlagwerk und Baz am Xylophon, mangelt es nicht, so dass der Entdeckungsspielraum gerade für Jünger des Originals immens erscheint. Das Orchester ergänzt die Punk-Rock-Melodien in all ihrer variablen Geschwindigkeitsausprägung perfekt. Für NOFX bedeutet „The Decline Live at Red Rocks“ eine weitere Sternstunde ihres Schaffens. Und Gänsehaut-Momente wie diese sind im Melo-Core wahrlich keine Selbstverständlichkeit.

Wertung: (8,5 / 10)

