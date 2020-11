No Fun At All & Satanic Surfers: Aller guten Dinge sind drei

Aufgrund der Corona-Krise musste die gemeinsame, ursprünglich für Anfang 2020 anberaumte Jubiläumstour der Schweden-Punk-Vorkämpfer NO FUN AT ALL und SATANIC SURFERS bereits um rund ein Jahr verschoben werden.

Doch nun steht fest: Auch die Ausweichtermine im Frühjahr 2021 können wegen der noch immer grassierenden Auswirkungen der Pandemie nicht gehalten werden. Daraus folgt die nächste terminliche Neuausrichtung, die folgende Ersatzdaten für den Spät-Herbst 2021 nach sich zieht:

29.11.2021 – Münster, Sputnikhalle

30.11.2021 – Köln, Live Music Hall

01.12.2021 – Wien (AT), Arena

02.12.2021 – München, Backstage

03.12.2021 – Stuttgart, ClubCann

04.12.2021 – Genf (CH), Post Tenebras Rock / L’usine

05.12.2021 – Lindau, Club Vaudeville

07.12.2021 – Neunkirchen, Stummsche Reithalle (nur NO FUN AT ALL)

08.12.2021 – Frankfurt, Das Bett

09.12.2021 – Hannover, Faust

12.12.2021 – Berlin, SO36

13.12.2021 – Hamburg, Markthalle

