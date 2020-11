War on Women – Wonderful Hell (2020, Bridge Nine Records)

Feminismus, sexuelle Unterdrückung, soziale Ungleichheit. Das sind drei der Reizthemen, die WAR ON WOMEN umtreiben. Dabei bleibt die Band aus Baltimore auch mit ihrem dritten Album „Wonderful Hell“ ein unbequemer Stachel im Fleisch der modernen (patriarchal geprägten) Gesellschaft. Dass diese in den USA aktuell mit Problemen (oder besser: einem des Scheidens unwilligen Präsidenten) zu kämpfen hat, die nicht weniger als die Integrität der Demokratie bedrohen, macht das gemischtgeschlechtliche Quintett und seine Musik nur umso wichtiger.



Die teils unbändige Wut entlädt sich in elf neuen Tracks zwischen Hardcore und Punk. Der melodische Anteil, auch getragen durch das wandlungsfähige Organ von Frontfrau Shawna Potter, sollte dabei aber nicht über die streckenweise erhöhte Sperrigkeit hinwegtäuschen, die WAR ON WOMEN noch näher an Vorbilder der Gewichtsklasse PROPAGANDHI heranführt (besonders spürbar wird dies bei „Big Words“). Transportiert wird dies spröde Moment sowohl durch experimentelle Stücke wie „This Stolen Land“ oder den zum Abschluss gereichten balladesken Sechseinhalbminüter „Demon“, sondern auch durch den streckenweisen Verzicht auf simple Strophe-Refrain-Strukturen.



Das führt dazu, dass die Platte einige Durchläufe benötigt, ehe sie ihre volle Wirkmächtigkeit entfaltet. Das soll jedoch nicht bedeuten, „Wonderful Hell“ leide an einem Mangel gestandener Hits: Der Opener „Aqua Tofana“, „Milk and Blood“, der Titel-Track, „White Lies“ oder „The Ash is Not the End“ sorgen auch durch den bisweilen merklich erhöhten rockigen Einschlag für ein ebenso wuchtiges wie musikalisch abwechslungsreiches Erlebnis. Komfort bietet die konsequent angepisste Scheibe damit nicht. Vielmehr fordern ihre Urheber die nähere Beschäftigung mit den transportierten Inhalten ein. Der generelle Unterhaltungswert – und sei er auch noch so fraglos gegeben – wird damit im Dienste von Ambition und Message auf die hinteren Plätze verbannt.

Wertung: (7,5 / 10)

