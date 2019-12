Satanic Surfers & No Fun At All: Gemeinsame Tour mit Jubiläums-Alben

Sie haben den Sound des europäischen Punk-Rocks maßgeblich geprägt und mit „Out of Bounds“ bzw. „Hero of Our Time“ unsterbliche Genre-Klassiker abgeliefert.

Die Rede ist (selbstredend) von NO FUN AT ALL und den SATANIC SURFERS, deren 1995 veröffentlichten Referenzwerke im kommenden Jahr 25 Lenze zählen.

Um diese Jubiläen angemessen zu zelebrieren, begeben sich beide Combos im April gemeinsam auf Tour, um die obengenannten Referenzwerke in voller Gänze zu präsentieren.

Wem nach Mitfeiern zumute ist, sollte hier unbedingt zugegen sein:

03.04.2020 – München, Backstage

04.04.2020 – Köln, Live Music Hall

05.04.2020 – Berlin, SO36

07.04.2020 – Münster, Sputnikhalle

08.04.2020 – Frankfurt, Das Bett

09.04.2020 – Hannover, Faust

12.04.2020 – Hamburg, Markthalle

14.04.2020 – Stummsche Reithalle (nur NO FUN AT ALL)

15.04.2020 – Stuttgart, Club Cann

16.04.2020 – Wien (AT), Arena

17.04.2020 – Lindau, Club Vaudeville

18.04.2020 – Genf (CH), Post Tenebras Rock

Der Vorverkauf startet am 27. November 2019!

Ähnliche Artikel