No Fun At All & Satanic Surfers: Gemeinsame Tour ersatzlos abgesagt

Es hatte sich angesichts der aktuellen pandemischen Lage abgezeichnet. Trotzdem dürfte die endgültige Absage der bereits mehrfach verschobenene Tour der Schweden-Punk-Klassiker NO FUN AT ALL und SATANIC SURFERS Fans des klassischen 90’s-Sounds hart treffen. Immerhin hätten die Hit-Alben „Out of Bounds“ (NO FUN AT ALL) und „Hero of Our Time“ (SATANIC SURFERS) in voller Gänze live präsentiert werden sollen.

Verdenken kann man den Bands das Aus der Tour indes nicht. In einem gemeinsamen Statement wurde betont, sich stattdessen lieber auf zukünftige Pläne konzentrieren zu wollen. Wir bleiben gespannt – und vergießen dennoch das eine oder andere Trauertränchen.

