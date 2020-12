Mofakette – Ét Voilá, La Réalité (2020, DIY)

Der Vorteil des DIY liegt darin begründet, dass einem alles scheißegal sein kann. Ein Album an Heiligabend herausbringen? Warum nicht! Insbesondere in einem Jahr, wo nichts läuft wie gewohnt. Von daher ist der Schritt, den MOFAKETTE vollzogen haben, nur konsequent. Wie viele Bands haben in 2020 Platten während Lockdown-Phasen veröffentlichen müssen, weil der Zeitplan – teils auch aus Kostengründen – nicht mehr umzuschmeißen war? Der 24. Dezember ist darum auch nicht besser oder schlechter als andere Termine in der Corona-Pandemie. Zuhause bleiben sollen die Menschen ja ohnehin.

„Ét Voilá, La Réalité“, Langspieler Nummer fünf, bietet ein Dutzend neuer Tracks, die allesamt vor der flächendeckenden Covid-19-Ausbreitung geschrieben und aufgenommen wurden. An Aktualität mangelt es den Stücken trotzdem nicht. Rechtsruck, Konsumgesellschaft, Retro-Wahn, Umweltzerstörung – das sind nur einige der Themen, die das Trio umtreibt. Die Botschaften sind klar. Die Marschrichtung auch: deutschsprachiger Punk-Rock mit Vorwärtsdrall, Melodien, Chören und Abstechern gen Punk’n’Roll. Wie souverän das funktioniert, zeigen zum Auftakt gleich „Ich scheiß auf alles“ und „Die andern“.

Dass in der Folge nicht jeder Beitrag gleichwertig ins Ziel trifft, erscheint angesichts der sympathischen Grundausrichtung – und Hits wie „Gummistiefel aus Holz“, „Ein Schuss – kein Ziel“ oder „Punkt & Strich“ – leicht verzeihlich. Ihre etablierte Güteklasse halten die Stuttgarter damit auch diesmal; zeitgemäß rockigere Ausrichtung inklusive. Zu meckern gibt es da wenig. Zu Feiern umso mehr. Wenn man denn mal wieder darf.

Wertung: (7 / 10)

