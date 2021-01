Das weitgehende Böllerverbot zu Silvester dürfte den anstehenden Jahreswechsel merklich ruhiger gestalten als üblich. So ganz wollen sich SHELLYCOAT mit dieser Maßgabe aber offensichtlich nicht zufrieden geben.

Darum haben die Hamburger Punk-Rocker zum Song „Scream to Sleep“ einen Clip gebastelt, der die Pyro-Sause des vergangenen Jahresübergangs aufgreift. So kann es in 2021 ruhig wieder häufiger knallen!

