Wasted in Jarmen 2023: FSF geben die ersten Bands bekannt

Mit „Wasted in Jarmen“ haben FEINE SAHNE FISCHFILET ihr eigenes Festival etabliert. Die 2023er-Ausgabe, die am 8. und 9. September wie gehabt in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden wird, markiert nach vier Jahren Pause die Rückkehr zur Live-Sause.

Die Initiatoren treten dabei selbstredend wieder als Headliner in Erscheinung, werden aber einmal mehr von kleinen wie großen Bands ergänzt. Die ersten Namen sind mittlerweile publik – und dürften die Vorfreude nur mehr weiter anheizen.

Denn neben den BROILERS sind BROCKHOFF, DEINE COUSINE, ATTIC 109, SHOW OFF FREAKS und BANDA COMUNALE Teil des Line-Ups.

Ergänzt wird das Festival durch ein buntes kulturelles Rahmenprogramm. Die Einzelheiten dazu findest du hier.

