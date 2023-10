Im Mai brachten JUGHEAD’S REVENGE ihre Comeback-EP „Vultures“ heraus. Zum Track „I’ll Be Seeing You“ haben die Hardcore-Punks beim deutschen Animationsstudio Weirdough ein Stop-Motion-Video in Auftrag gegeben, das jüngst nach monatelanger akribischer Fleißarbeit (und entsprechendem Stolz) vorgestellt wurde.

Aber seht einfach selbst!

