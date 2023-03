Ignite – Ignite (2022, Century Media)

Mit Besetzungswechseln am Mikro verändern Bands häufig ihren Charakter. Als Zoli Téglás seinen Ausstieg bei IGNITE verkündete, erschien die Nachricht vielen Fans wie ein Schock. Denn mit seinem variablen, ungemein kraftvollen wie gleichwohl melodischen Organ setzte er im Hardcore-Punk Maßstäbe. Entsprechend gewaltig ist die hinterlassene Lücke. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Zoli selbst nicht den originären Sänger des Klassikers markiert. Vor ihm waren Randy Johnson und Joe Nelson, nach ihm ist Eli Santana.

Der Gitarrist der Metal-Combo HOLY GRAIL erweist sich als Glücksgriff, mit dem IGNITE das deutliche Signal setzen, den Erfolgsweg der Zoli-Jahre unbeirrt fortsetzen zu wollen. Den ersten Beleg lieferte die Single „Anti-Complicity Anthem“, zugleich Eröffnungstrack des sechsten, diesmal selbstbetitelten Langspielers. Die Nummer ist ein Knaller, der beinahe nahtlos an Referenz-Hits des Kalibers „Bleeding“ anknüpft. Elis Stimme erweist sich ebenfalls als wandelbar. Wo Zoli aber die entscheidenden Nuancen weiter ging (oder gehen konnte), richten es hier die Gruppenchöre. Instrumental bleibt ohnehin alles beim Bewährten; selbst wenn die Gitarren bisweilen metallischen Einschlag erhalten.

Die Hitdichte der Platte, die dem 2012 verstorbenen Jon Bunch (SENSES FAIL) gewidmet ist, erweist sich als üppig: Allein das in der (relativen) Mitte platzierte Track-Triple „The Butcher in Me“, „Call Off the Dogs“ und „The House Is Burning“ forcieren regelrecht, mit gereckten Fäusten mitgeschmettert zu werden. Wenn IGNITE das Tempo drosseln, etwa bei „The River“, „On the Ropes“ oder dem episch bestrichenen Finale „Let the Beggars Beg“, wird es keinesfalls weniger packend – höchstens atmosphärisch weitreichender. Der Hardcore-Anteil – und damit der Sound der frühen IGNITE-Jahre – wird bei „This Day“ klar hervorgehoben. Damit steht die Scheibe den Vorgängern in nichts nach. Manche Besetzungswechsel am Mikro rütteln am Charakter einer Band eben überhaupt nicht.

Wertung: (8,5 / 10)

Ähnliche Artikel