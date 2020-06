Good Riddance – Benefiting the Non-Profit Organization World Food Programme (2020, Fat Wreck)

Bei etablierten, geradewegs klassischen Bands ist die Gefahr gegeben, dass diese ihren Sound von Output zu Output weiterverwalten. Das muss beileibe kein Nachteil sein, gerade im Punk- und Hardcore-Segment. Dort wird etwa der Melo-Core von einer Zeitlosigkeit umweht, die ihn mit einer schier immergrünen Aura versieht. Doch erscheint das wohlige kreative Innehalten wie ein beständiges Risiko. Vor diesem Hintergrund muss auch dem Fat-Wreck-Urgestein GOOD RIDDANCE attestiert werden, dass er auf der jüngsten EP einen Weg geringeren Widerstands beschreitet.

Allerdings sollen diskursive Anstöße über die fraglos beständig hohe Qualität der Musik hinter dem Zweck zurückstehen. Denn die Kalifornier spenden sämtliche Erlöse ihrer jüngsten Veröffentlichung an die Non-Profit-Organisation World Food Programme. Gerade in Zeiten wie den gegenwärtigen, in denen Solidarität zum Test in Sachen Menschlichkeit zu verkommen scheint, eine mehr als nur noble Geste. Aber um eine klare gesellschaftspolitische Positionierung war das Quartett bekanntlich nie verlegen. Das zeigen auch die vier neuen, in Summe knapp über acht Minuten veranschlagenden Tracks mit nachdrücklicher Klarheit.

Trotzdem mutet bisweilen erstaunlich an, dass auch aus den Ärmeln der ungebrochen beliebten Veteranen (mutmaßlich) keine neuen Tricks mehr zu schütteln sind. So bedient die Essenz von „Benefiting the Non-Profit Organization World Food Programme“ über weite Strecken Versatzstücke, die in den späten Neunzigern bereits Genre-Kollegen wie LAGWAGON und PENNYWISE anhafteten. Zu jener Zeit gaben sich GOOD RIDDANCE noch eine Spur ungestümer. Der Hardcore-Anteil wirkt – gerade bei den ohrwurmtauglichen „Hannibal Directive“ und „Tempest Tossed“ – allerdings merklich gedrosselt. Den Unterschied machen die stimmlichen Harmonien, die in ihrer begeisternden Wirkweise jede Kritik an potentiell aufgewärmter Songstruktur im Keim ersticken. Bei aller Routine bleibt also auch diesmal ein Erlebnis gehobener Güte.

Wertung: (7,5 / 10)

