DeeCRACKS / The Manges – Split (2022, Striped Records/Moms Basement Records)

Es gibt Diskographien, die sind von Singles, EPS und Splits erfüllt. Auf der gemeinsamen Veröffentlichung von DEECRACKS und THE MANGES treffen zwei davon aufeinander. Der Sound beider Combos, die eine aus Österreich, die andere aus Italien, schlägt dabei in eine ähnliche Kerbe: Drei-Akkorde-Vollgas-Punk mit Pop-Appeal und Rock’n’Roll-Anleihen. Wer also nach Alternativprogramm zu THE QUEERS, TEENAGE BOTTLEROCKET & Co. sucht, wird hier auf hohem Niveau bedient.

Die A-Seite der limitierten, in Rot und Gelb erhältlichen 7“ gehört den DEECRACKS. Deren bis dahin unveröffentlichte Tracks, namentlich „Do What You Must“ und „The Point of Being Here“, bedienen das angestammte Soundspektrum mit gewohnter Energieleistung. Natürlich vergessen die Wiener darüber auch die schmissigen Refrains nicht. Das Tempo bleibt angezogen, der Körper beständig in Bewegung. So lässt sich die Wartezeit aufs nächste Album fraglos verkürzen.

Ihren letzten Langspieler, „Book of Hate for Good People“, haben THE MANGES erst vor wenigen Monaten vorgestellt. Ihre beiden Beiträge, „W.W.M.“ und „Libra“, sind Outtakes jener Aufnahmen. Von Resteverwertung kann jedoch keine Rede sein: Mit RAMONES-Einschlag und klasse Gesangsmelodik wird auch hier mit beachtlichem Geschick der Party-Faktor ausgespielt – und mit „W.W.M.“ ein glasklarer Ohrwurm vorgelegt.

In Summe also ein (gemessen an der physisch nur auf Vinyl verlegten Songauswahl) exklusives Vergnügen, das fraglos Lust darauf macht, tiefer ins Schaffen beider Bands einzutauchen. Und wer mehr Appetizer benötigt, wird in der jeweiligen Diskographie auch einige weitere 7“-Outputs finden.

Wertung: (7,5 / 10)

