Bei Bedarf – 10 Jahre in 30 Minuten (2023, Bakraufarfita Records)

Kinder, wie die Zeit rast! Da erscheint eine Dekade schon mal wie eine halbe Stunde. Zu dieser Anmutung tragen die Berliner Deutsch-Punks von BEI BEDARF bei, deren zweiter Langspieler, „10 Jahre in 30 Minuten“, erneut melodischen Rabatz mit klarer politischer Kante präsentiert. Dabei vertritt „Keine Zweifel“ entgegen des Trends die hoffnungsvolle Ansicht, dass das Individuum tatsächlich zur Veränderung der Gesamtsituation (in Deutschland) beitragen kann. Überhaupt schwingt über die elf Tracks eine grundlegende Gute-Laune-Mentalität mit, die von der Schwere der behandelten Themen nie überlagert wird.

Wie so oft gilt auch bei BEI BEDARF: Erleben durfte man Punk-Rock wie diesen schon oft. Entsprechend rar bleiben Überraschungen gesät, was auch den lässigen Reggae-Start von „Kleingarten-Idylle“, das an BITUME erinnernde „Das Entertainment“ oder die Finalballade „Gedankenmessi“ einschließt. Allerdings gilt im Gegenzug auch, dass es Klänge (und Haltungen) wie diese einfach nicht oft genug geben kann. Obendrein bleibt „10 Jahre in 30 Minuten“ nicht nur flott abgehandelt, sondern gibt sich auch in puncto Instrumentierung und Spielfreude keine Blöße. Und bei sympathischen Hits des Schlages „Chemiebaukasten“, „Generation Amok“ oder „50 Meilen“ gibt es sowieso wenig zu meckern. In diesem Sinne: Auf die nächsten 10 Jahre. Oder 30 Minuten.

Wertung: (7 / 10)

