DeeCRACKS – Serious Issues (2021, Pirates Press Records)

Da sind sie wieder, die berühmten drei Vollgas-Akkorde. Ihren Reiz erhalten sie auch in der Bearbeitung durch die DEECRACKS (eigentlich DeeCRACKS), die von RAMONES bis TEENAGE BOTTLEROCKET alten wie modernen Klassikern des Pop-Punk’n’Roll nacheifern, ohne je als schnöde Kopie durchzugehen. Getreu dem Motto „Hauptsache es rockt“ werden auf „Serious Issues“, dem 2021 vorgestellten fünften Langspieler der Österreicher, 16 Tracks in variablen Geschwindigkeitssphären verkettet, die mehrheitlich unter der Marke von zwei Minuten Spielzeit bleiben.



Die Hitausbeute, das zeigen „The Samurai Challenge“, „A Reason“, „The Window“, „Don’t Throw It Away“, „Not Today“, „Lost In the Middle“, „Inside of You“ oder „Don’t Turn Your Heart Off“, erweist sich als stattlich. Der Spaßgehalt ebenso. Dass die DEECRACKS zu keiner Zeit um Originalitätspreise buhlen, mindert die Qualität von Band und Erzeugnis nie (siehe auch den programmatisch betitelten Instrumental-Opener „Desert Storm Surf“, dessen Surf-Einschlag auch beim ebenfalls gesanglosen „The Ambien Shake“ zum Tragen kommt). Kurzweil ist eben Trumpf, wenn überschaubar komplexe Melodien auf eingängig geschmetterte Refrains treffen. Damit erweist sich „Serious Issues“ als sicheres Futter für die nächste Pit-Party. Die berühmten drei Vollgas-Akkorde kommen eben nie aus der Mode.

Wertung: (7,5 / 10)

