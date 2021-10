Face to Face – No Way Out But Through (2021, Fat Wreck)

Nach dreißig Jahren Bandgeschichte und nunmehr einem Dutzend Studioalben ist es schon eine Leistung, nicht ein schlechtes Werk abgeliefert zu haben. Sicher, es gibt die Fan-Favoriten und die im Vergleich etwas abfallenden Beiträge, einen Mangel konstanter Qualität konnte FACE TO FACE jedoch nie zum Vorwurf gemacht werden. Dass sie immer noch von Leidenschaft getrieben werden, veranschaulichen die Kalifornier auch mit besagter zwölfter Platte, „No Way Out But Through“.

Deren zwölf Beiträge spannen den gewohnten Bogen zwischen melodischem Punk und Rock. Wobei der rockige Anteil momentweise dezent Richtung Alternative strebt. Ausgehend vom munteren Startpunkt „Black Eye Specialist“ streuen FACE TO FACE kleinere und größere Hits – darunter das Titelstück, „A Miss Is As Good As a Mile“, „Blanked Out“, „Ruination Here We Come“, „Long Way Down“ oder „You Were Wrong About Me“ –, die durch OhOhOh-Chöre und stattliches Tempo unverzüglich mitziehen.

Die Besonderheit von „No Way Out But Through“ markiert indes, dass der Klassiker Charakteristika sämtlicher Karrierekapitel einfließen lässt (immer wieder großartig: der wummernde Bass der Anfangstage!), so dass hier, zumindest bezogen auf die Anhängerschaft, tatsächlich für jede/n was dabei ist. Der melancholische Hauch bleibt, getragen durch die Stimme Trevor Keiths, ebenfalls bewährtes Plus. Eine solche Scheibe nach drei Dekaden Bandexistenz vorzulegen, ist daher mit einem Wort bemerkenswert!

Wertung: (8 / 10)

