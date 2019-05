Clowns – Nature/Nurture (2019, Fat Wreck)

Wäre die Wucht von Musik als Treibstoff nutzbar, CLOWNS könnten die nächste Marsmission im Alleingang auf die Reise schicken. Der vierte Langspieler der Australier, „Nature/Nurture“, ist pure Energie, ein orgiastischer Mix aus Punk, Hardcore und Rock. Mit dem Signing des Fünfers hat Fat Mike einmal mehr sein (noch immer) treffliches Gespür für großartige Bands bewiesen. Dass sich die Combo aus Melbourne auf Fat Wreck in guter Gesellschaft befindet, verdeutlichen vorrangig die Label-Kollegen PEARS. Auch sie belegen die immense Sogwirkung von nie auf bloße Unterhaltung ausgelegten, bevorzugt kontrastiert arrangierten Klangfarben.

Im Gegensatz zu den US-Hardcore-Punks gibt sich das Genre-Geschwader aus Down Under jedoch nicht ganz so abgefuckt und ungestüm. An rauer, ungezügelter Kraft mangelt es aber auch „Nature/Nurture“ keineswegs; das unterstreicht bereits der flott abgehandelte Startschuss „Bland is the New Black“. Die Folgenummer „Soul for Sale“ ist, wie etwa auch „1:19“ oder „Prey for Us“, purer Rock’n’Roll, wild und doch von einnehmender Vielschichtigkeit. Eine Spur ruhiger gehen es CLOWNS mit „Freezing in the Sun“ an, bei dem das melodische Moment stärker in den Mittepunkt rückt. Die für ihren Sound standesgemäßen psychedelischen Nuancen kommen hingegen beim treibenden „I Shaved My Legs for You“ sowie „May I Be Exhumed“ zur Geltung.

Zurückhaltend, beinahe zart erscheint der Auftakt des rockigen „I Wanna Feel Again“. Auch der famose, durch Sithar-ähnliche Gitarrenanklänge experimentell veredelte Schlussakt „Nurture“ tendiert in diese Richtung. Für zusätzliche Abwechslung sorgen einmal mehr die gesanglichen Beiträge von Bassistin Hanny (vorrangig bei „Nature“), die Frontmann Stevie in Sachen barschem Geschrei in nichts nachsteht. „Nature/Nurture“ eine schlichtweg phänomenale Platte, mit der CLOWNS auf den Bestenlisten des Jahres einen festen Platz einnehmen dürften. Definitiv eine der aufregendsten Veröffentlichungen der jüngeren Vergangenheit.

Wertung: (9 / 10)

