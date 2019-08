Ceremony: Neues Album und Europa-Tour voraus

Seit 2015 waren CEREMONY nicht mehr in Europa unterwegs. Zeit wird es also. Da trifft sich gut, dass die einstigen Hardcore-Vorkämpfer am 23. August ihr neues Album „In the Spirit World Now“ – obendrein ihr Relapse-Records-Debüt – präsentieren.

Im November stehen dann folgende Club-Visiten auf dem Programm:

09.11.2019 – Münster, Gleis 22

10.11.2019 – Hannover, Cafe Glocksee

12.11.2019 – Hamburg, Hafenklang

13.11.2019 – Leipzig, Conne Island

14.11.2019 – Jena, Kassablanca

16.11.2019 – Berlin, Cassiopeia

22.11.2019 – Darmstadt, Oetinger Villa

