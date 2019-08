NOFX: Neuer Song! Eeeendlich!

Lange mussten die Fans auf einen neuen Song von NOFX warten, der nicht in Demo-Qualität vorgestellt wurde. Doch nun hat das Harren ein Ende. Denn mit „Fish in a Gun Barrel“ haben die US-Punks ihren – durch Tempoverweigerung und Saxophoneinsatz musikalisch überraschend kontrastierenden – Beitrag zur Diskussion um schärfere Waffengesetze in Nordamerika vorgelegt.

Sämtliche Einnahmen der Nummer werden der Organisation „Moms Demand Action for Gun Sense in America“ gespendet. Fat Mike hat obendrein ein kurzes Intro aufgenommen, in dem er betont, dass der Track bereits 2016 geschrieben wurde – also weit vor den jüngsten Amokläufen. Gebraucht hätte es das nicht zwingend, aber wenn es der übergeordneten Bedeutung zuträglich erscheint…

