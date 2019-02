Blowfuse – Daily Ritual (2019, Long Beach Records)

Das tägliche Ritual von BLOWFUSE heißt Punk-Rock. Der Inspirationsspielraum der Spanier findet seine hauptsächliche Entsprechung im Skate-Core der Neunzehnneunziger (mit exemplarischer Anlehnung an PENNYWISE), schafft daneben aber auch Raum für 80‘s-Alternative der Marke MUCKY PUP. Mit den Letztgenannten teilt das Quartett die Freude am Experiment, die den Sound nicht allein auf typisches Retro-Geschredder reduziert, sondern den eigenen Tellerrand spürbar (und spürbar rockig) erweitert.

Daraus resultiert eine sympathische Unvorhersehbarkeit, die „Daily Ritual“, den elf Songs umfassenden Nachfolger zur Ende 2014 vorgelegten „Couch“-EP, auch nach mehrmaligem Durchlauf zur Wundertüte mit Grinsegarantie stempelt. Natürlich heben die hier gedrehten Räder keineswegs die Musikwelt aus den Angeln. Denn BLOWFUSE zelebrieren einen Sound, der auf simplen Grundfesten ruht, in seiner relativen Zeitlosigkeit aber auch diesmal blendend funktioniert.

So folgen dem flotten Opener „Dreams“ Knaller wie das hymnische „Angry John“, das treibende „Change Your Mind“ oder das mit zartem FOO FIGHTERS-Beigeschmack versehene „A Thousand Miles“. Der Abwechslungsreichtum wird durch das von funkigen Anflügen veredelte „Outta My Head“ oder das mit Dub-Anleihen bestückte „Sunny Daze“ verstärkt. Der eigenwillige, leicht quakige Gesang von Frontmann Oscar trägt dem Charme von „Daily Ritual“ ebenfalls zu. Kurzum: klasse Scheibe mit hohem Spaßfaktor!

Wertung: (7,5 / 10)

