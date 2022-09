Blaufuchs – Daran wird es nicht scheitern (2022, Aggressive Punk Produktionen)

Es gibt viele deutschsprachige Punkbands. Doch es gibt nur einen BLAUFUCHS. Das hat – neben dem Namen – Gründe. Deren gewichtigster: der Pop-(Punk-)Anteil. Er zieht sich wie ein roter Faden durch „Daran wird es nicht scheitern“, den Debütlangspieler der Hildesheimer*in. Daneben setzt es Abstecher gen Indie-Rock, die gerade den Beiträgen im gedrosselten Tempobereich (exemplarisches Beispiel: „Unterwegs“) einen melancholischen Hauch verleihen. Der eigenwilligen Genre-Variation ist damit Genüge getan. Doch es gibt noch mehr zu erleben.



Die politische Dimensionierung mancher Texte etwa, die bereits bei der gefälligen Eröffnung „Schöner Tag“ zum Tragen kommt; oder beim stimmlich von ZSK und 100 KILO HERZ unterstützten „Keine Angst“. Ansonsten behandeln BLAUFUCHS vornehmlich persönliche Belange, so die bewährten Beziehungsreflektionen in „Scheitern“ (feat. COSMO THUNDER) und „Verpasst“. Ein akustischer Abstecher, inklusive Streichereinsatz, folgt mit „Dilemma“, während auch das von Bläsern (und WISECRÄCKER) begleitete „Angekommen“ den Abwechslungsreichtum mehrt. An individueller Klasse mangelt es BLAUFUCHS damit nicht. Bleiben wir also gespannt, woran es bei den Niedersachsen in Zukunft nicht scheitern wird.

Wertung: (7 / 10)

