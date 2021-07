Blast Bomb – Rock’n’Roll Junkie (2021, Undead Artists Records)

Wo „Rock’n’Roll Junkie“ draufsteht, muss selbiger verdammt noch mal auch drin stecken. Bei BLAST BOMB braucht man sich um die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit allerdings keine Sorgen zu machen. Denn bereits mit dem Opener ihrer Vier-Track-EP beweisen die Hamburger stilsicheren Genre-Umgang mit herb punkiger Kante. „Go Away!“ ist ein an THE BONES erinnernder Knaller, bei dem jedoch zunächst fraglich erscheint, ob der Fünfer diese Qualität im Fortlauf halten kann. Um die Antwort gleich mitzuliefern: er kann.

Der folgende Titeltrack knüpft souverän an den gelungenen Startschuss an und verströmt obendrein wohligen SUPERSUCKERS-Stallgeruch. Etwaige Klassiker-Vergleiche sollen dabei nicht der Schaden von BLAST BOMB sein. Denn selbst wenn der Originalität ihres Schaffens Grenzen gesetzt sind, gewähren Energieleistung und instrumentales Vermögen keinerlei Raum zur Beanstandung. „Outta My Mind“ setzt ebenfalls auf stattlichen Vorschub und hat überdies einen zum Fäusterecken animierenden Refrain in petto. Erst mit dem Abschluss „Bulletproof“ schaltet das Gespann einen Gang zurück, wohlgemerkt ohne an Wucht einzubüßen. Diese Dampfwalze im Auftrag des Rock’n’Roll gibt es hoffentlich bald auf diesen oder jenen Brettern zu erleben. Denn eins steht fest: Die Musik dieser Junkies sollte vorrangig live konsumiert werden.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel