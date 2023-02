The Melmacs – Good Advice (2022, Bakraufarfita Records/Wanda Records)

Es gibt Bands, für deren vereinfachende Kategorisierung ein einzelnes Schubfach nicht ausreicht. Bei THE MELMACS und ihrem Albumdebüt „Good Advice“ genügt nicht mal eine ganze Schrankwand. Die musikalische Spanne des Vierers aus Leipzig erstreckt sich von 50’s-Rock’n’Roll über 70’s-Rock und Pop-Punk bis hin zu Power-Pop. Das Ende der stilistischen Fahnenstange ist damit längst nicht erklommen.

Getragen vom weiblichen Gesang, der sowohl die rüden als auch die feinfühligen Töne trifft, kleben sich die elf Songs in den Ohren fest wie die Klimaaktivisten auf dem Asphalt. Ungeachtet des variablen Tempos hat jeder Track für sich genommen genug Pfeffer im Arsch, um die Bewegungsenergieerzeugung am oberen Limit zu halten. Live muss das Ganze eine zünftige Party sein. Einfach herrlich!

Dazu passt die Hitdichte, die vom eröffnenden „Good Advices“ ausgehend Serienreife beweist. Ob nun Punk-Knaller mit 70’s-Kante („Yes But“, „Out of My Way“), partiell Keyboard-getriebene Rock-Nummern („Stage Fright“, „Can’t You See“) oder Beiträge mit Einladung zum Wange-an-Wange-Tanzen („Retrospective Life“, „Planet Melmac“), THE MELMACS liefern beständig auf den Punkt. Woran (glücklicherweise) gespart wird, sind Verweise auf den TV-Klassiker „Alf“. Damit ist dann auch den Katzen Genüge getan. Auf „Good Advice“ ist eben buchstäblich für alle etwas dabei.

Wertung: (7,5 / 10)

Ähnliche Artikel