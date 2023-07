Antillectual – Covers EP (2020, Fond of Life Records)

An krawalligen Coverversionen bekannter Pop- und Rocknummern scheiden sich die Geister. Daher ist auch der Beitrag von ANTILLECTUAL ein grundlegend zweischneidiges Schwert. Das große ABER resultiert aus der Hingabe, mit der die Niederländer das populäre Vorlagen-Quartett in den eigenen Sound übersetzen. Denn die Songauswahl umfasst vier Stücke, die dem modernen Punk mit Proto-Charakter vorstehen – und obendrein nicht an Evergreen-Charme sparen: „Truth Hits Everybody“ (THE POLICE), „I Believe in Miracles“ (RAMONES), „Hanging On the Telephone“ (THE NERVES/BLONDIE) und „Search and Destroy“ (THE STOOGES).

Abseits der musikalischen Darbietung geht das Trio durch die Nachstellung der originalen Platten-Cover ebenfalls jenen Extrameter, der das Erlebnisspektrum erweitert. Ganz zu schweigen vom live im Studio eingespielten Instrumentalteil, der den Tracks seine raue Ursprünglichkeit belässt. Im Sinne der Ehrerbietung bleiben Struktur und Rhythmus unverändert (gerade bei den RAMONES trifft Punk schließlich Punk). Der treffliche Einsatz von Kollektiv- und Hintergrundgesängen macht vor allem die eröffnende THE POLICE-Interpretation zum gestandenen Vergnügen. Aber auch die übrigen Beiträge überzeugen – als in Summe schick aufgemachter Zwischenhappen, bei dem sich die Geister zwar scheiden, aber ebenso gut ins kollektive Mitwippen verfallen können.

Wertung: (7 / 10)

