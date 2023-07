Antillectual – Pull the Plug (2009, Shield Recordings/SUMS Records/No Reason Records)

Dass Punk auch auf reduzierte Weise funktioniert, haben einschlägige Bands und Künstler*innen zu Hauf bewiesen. Meist in Form von Akustik-Interpretationen oder -Neuschöpfungen. Auch ANTILLECTUAL sind diesen Weg gegangen. Oder besser: beide Wege. Denn ihre 2009 vorgelegte „Pull the Plug“-EP beinhaltet neben den neu interpretierten „Because We Can (and We Should)“ (in „gestromter“ Version auf dem 2005er-Albumdebüt „Silencing Civilization“ zu finden) und „Benefit of the Doubt“ (vom 2007er-Langspieler „Testimony“) die Unplugged-Eigenkreationen „The Hunt is On!“ und „The New Jew“.

Dass die beiden letztgenannten Stücke auf dem seinerzeit kommenden Langspieler „Start From Scratch“ (2010) in Full-Band-Manier nachgereicht werden sollten, schließt den Kreis. Bei „Pull the Plug“ markieren sie die erste Hälfte (oder eben die A-Seite) des initial auf Vinyl veröffentlichten Outputs. Das zurückgefahrene Soundgewand fußt auf Akustikgitarre und Percussion, raubt der Musik aber weder ihr Volumen, noch ihre Wucht. Nur ist eben alles eine Spur schlichter. Davon ausgenommen bleiben die kritischen Texte, die einmal mehr das Salz in der Suppe bilden; wobei die Vocals dem Ansatz entsprechend mehr Gewicht erhalten. Damit bleibt eine lohnende Ergänzungs-EP, mit der ANTILLECTUAL neben ihrer Qualität auch ihre Wandlungsfähigkeit unterstreichen konnten. Und können. Kurzum: Die Entdeckung lohnt nicht nur für eingefleischte Fans.

Wertung: (7 / 10)

