Jughead’s Revenge / Lagwagon – Split (1994, Hard Records)

In Punk und Hardcore sind Coverversionen Teil des Spiels. Entweder wird etwaigen Genre-Klassikern werkgetreu Tribut gezollt oder das Schaffen „fachfremder“ Bands in den eigenen lärmenden Kreativduktus übersetzt. Auch JUGHEAD’S REVENGE können auf eine Fülle eigeninterpretierter Songs anderer Künstler verweisen, die lose über Sampler oder ihre Studiolangspieler verteilt sind.

Eine davon, der POISON IDEA-Smasher „Just to Get Away“, findet sich auf der Split-7″ mit dem Fat Wreck-Urgestein LAGWAGON (auf dem Cover als LAG-WAGON ausgewiesen). Die Nummer wird erwartungsgemäß unverändert geschmettert, so dass die Unterschiede grundlegend überschaubar ausfallen. Willkommen ist die soundtechnisch angemessen schnoddrig erscheinende Version trotzdem. Hardcore bleibt eben Hardcore.

LAGWAGON sind auf der B-Seite mit „Brown Eyed Girl“ (im Original von Van Morrison) vertreten, das in dieser Form auch auf ihrem zweiten Album „Trashed“ (1994) zu finden ist. Die punkige Variante ist nicht zuletzt dank der launigen Shalalalalalala-Einlage ein treffliches Beispiel für den Unterhaltungswert von Punk-Covern. Und Joey Cape & Co. zählen nicht umsonst bis heute zur Speerspitze des Melo-Cores.

So bietet die Split-Single einmal originalgetreue Ehrerbietung und einmal klassische Punk-Verwurstung. Zum Pflichtprogramm wird die limitierte 7“ aber einzig für eingefleischte Sammler*innen. Aber auch das ist letztlich Teil des Spiels.

Wertung: (6,5 / 10)

