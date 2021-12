Action/Adventure – Pulling Focus (2021, Pure Noise Records)

Der Pop-Punk ist zurück. Mancherorts unkt es gar „Revival“. Allerdings darf bezweifelt werden, dass Charterfolge wie in den jungen 2000er-Jahren noch einmal in dieser Schlagzahl möglich erscheinen. Und trotzdem: Das Genre boomt. Eine der Bands, die sich in diesem Zuge nach vorn tanken könnten, ist ACTION/ADVENTURE. Deren Pure-Noise-Records-Debüt, die „Pulling Focus“-EP, legt Zeugnis über die Qualitäten der Mannen aus Chicago ab.

Deren prägendste ist die Eingängigkeit der sieben Tracks, die melodisch ausgefeilt erscheinen und obendrein im Emo-Punk der Jahrtausendwende verwurzelt sind. Dass die ganz großen Hits ausbleiben, trübt das Vergnügen nicht. Denn mit „Semi Prologue“ oder „Nothing Left“ setzt es zünftige Ausrufezeichen, neben denen der Rest der an die Hochphase von THE WONDER YEARS anknüpfenden Scheibe nicht nennenswert zurückfällt. Der Grundstein ist also gelegt. Jetzt bleibt abzuwarten, in welcher Weise ACTION/ADVENTURE das Momentum erstarkter Pop-Punk-Publicity für sich nutzen können.

Wertung: (7 / 10)

