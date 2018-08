Wir sind mehr: Chemnitz erhebt sich gegen Rechts

In Chemnitz skandiert der braune Mob, erhebt die Arme zum Hitlergruß, veranstaltet Hetzjagden auf Menschen anderer Hautfarbe und instrumentalisiert die Tötung eines Deutschen, um der von AfD, Pegida & Co. zum Protest erhobenen Menschenverachtung öffentlichkeitswirksam Ausdruck zu verleihen.

Die Mannstärke, mit der die Rechten in Sachsen auflaufen, überrascht. Umso mehr, da die Gegendemonstranten bislang in der Unterzahl blieben. Das soll sich nun ändern: Am kommenden Montag, den 3. September, findet am Karl-Marx-Monument in Chemnitz ab 17:00 Uhr eine kostenlose musikalische Protestveranstaltung statt.

Bei der treten u. a. DIE TOTEN HOSEN, FEINE SAHNE FISCHFILET, KRAFTKLUB und K.I.Z. auf. Fraglos ein effektiver Weg, die Massen zu mobilisieren. Allerdings ist es traurig, dass es nach Solingen 1993 und Veranstaltungen wie „Arsch huh, Zäng ussenander!“ überhaupt noch notwendig erscheint, auf diesem Weg zu beweisen, dass sich Deutschland nicht vollends in Zeit und Gesinnung zurückentwickelt.

