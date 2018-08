Nach rund eineinhalb Jahren Reunion für die gute Sache – Spenden sammeln für verschiedene Hilfsorganisationen – findet am kommenden Samstag, den 1. September, die finale Show der Schweden-Punks ADHESIVE statt; in ihrer Heimatstadt Katrineholm.

Die gute Nachricht für alle internationalen Fans: Das Konzert wird von People of Punk Rock ab 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit per Stream live übertragen. So fällt der endgültige (?) Abschied zumindest nicht ganz so schwer.

