Wasted in Jarmen 2023: Das finale Line-Up steht fest

Unlängst haben FEINE SAHNE FISCHFILET einen Teil der Bands bekannt gegeben, die bei der diesjährigen Ausgabe ihres Festivals „Wasted in Jarmen“ auftreten werden. Dabei reichte das Spektrum von den BROILERS bis zu BANDA COMUNALE.

Mittlerweile wurde auch der Rest der auftretenden Künstler*innen publik gemacht:

ALEX MOFA GANG, PANTEÒN ROCOCÒ, HINTERLANDGANG, ANTITRANSPIRANTI, TORFHEADS, QUEENS OF EVERYTHING, FEMDELIC, SIEBENMORGEN, CRINGE & LOST (feat. SOS RAP CREW), DIE KERZEN, HOOLI. X MADITERRAN, REXI TURNER, BOOGIEMEYER, SOUNIC und DJ AUSBRUCH

Das Spektakel findet am 8. und 9. September in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Es ist die erste Ausgabe des Fetivals seit 2019.

Alle Einzelheiten zum „Wasted in Jarmen“ findest du hier.

