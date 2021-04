Useless ID: Best-Of und Video mit freundlicher Unterstützung

Zum (Pop-)Punk-Klassiker USELESS ID muss man wohl nicht viele einleitende Worte verlieren. Vielleicht nur so viel: Nach bald 30 Jahren Bandgeschichte wird es auch für die Band aus Haifa Zeit für ein Best-Of-Album.

Tatsächlich wird ein solches unter dem Titel „Best of Useless“ am 7. Mai via Fat Wreck veröffentlicht. Neben diversen bekannten finden sich darauf auch zwei brandneue Tracks.

Damit nicht genug, haben USELESS ID zum Song „Same Old Revolution“ ein Video vorgestellt, bei dem diverse Freunde und Weggefährten auftreten – darunter auch Ingo von den DONOTS und Joschi von ZSK.

Ähnliche Artikel