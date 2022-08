V/A – Bomben Beilage Vol. 2 (2000, Vitaminepillen Records)

In den mittleren bis späten 90er Jahren waren Label-Sampler die beste Gelegenheit, um neue Bands kennenzulernen. Die Siegeszüge von YouTube und Spotify waren noch weit entfernt und so lockten etwaige Compilations mit viel Musik für wenig Geld. Auch im Hause Vitaminepillen Records, wo Deutsch-Punk auf englischsprachige Genre-Kante aus der Mitte Europas traf.



Bei der zweiten (und letzten) Ausgabe des Formats „Bombenbeilage“ (anders als beim Auftakt liest sich das Ganze auf dem Frontcover „Bomben Beilage“) blieb der Überblick auf eine CD und insgesamt 15 Bands beschränkt. Die in Englisch vorgetragenen Songs markieren dabei ein deutliches Übergewicht. So werden die vier in Deutsch vorgetragenen Tracks als Mittelteil von zwei „englischen“ Blöcken mit fünf bzw. sechs Stücken umschlossen.



Für Sammler sind bei derlei Kompilationen die raren und unveröffentlichten Nummern von gesteigertem Interesse. Die sechs Beiträge dieser Kategorie stammen von BAMBIX (deren „Andre“ erweist sich manchem Album-Track der Female-Fronted-Niederländer*innen als klar überlegen), SO WHAT!, PSYCHO GAMBOLA („Spätvorstellung“), MOHNOTON („Abgrund“), USELESS ID und SKIN OF TEARS, deren schön melodisches „Lonely Winterdays“ schon allein deshalb aus dem Rahmen fällt, weil es die Geschichte eines Mannes und seines Vibrators (!) erzählt.



Trotz solch amtlicher Hits – hervorzuheben sind auch „Bahnfahren macht hässlich“ von den grandiosen SUPERNICHTS oder der von weiblicher Plärrstimme veredelte Brecher „But a Moan“ (von WALLRIDE aus Spanien) – lässt sich jedoch nicht jedem Beitrag erhöhte Begeisterungsfähigkeit attestieren. So müssen u. a. „Man Under the Carpet“ von KARUSHI und „Behind the Screen“ der erwähnten israelischen (Pop-)Punks USELESS ID zu den beliebigeren Tracks auf „Bomben Beilage Vol. 2“ gezählt werden.



Gefälligere Eindrücke schaffen da schon MANGEL („He’s Alive“), SO WHAT! („A Frog Is Not a Toad“), die unterschätzten D-SAILORS („The Picture Is Not Complete“), TAGTRAUM („Ich will die Welt mit meiner Gitarre erschlagen“), WOMBELS („Braindead“), SIR VEJA („When I Die“) oder die brasilianischen Gäste NITROMINDS („Sick Man“). Zum unbedingten Sampler-Highlight wird die anlässlich des 10. Label-Geburtstags von Vitaminepillen Records herausgebrachte Scheibe darüber nicht. Erfreulich hoch bleibt der Entdeckungsspielraum trotzdem.

Wertung: (6,5 / 10)

