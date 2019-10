Uncle M Fest 2020: Zwei Tage hochkarätige Beschallung

Das lauschige Label Uncle M ist eine Institution. Punkt. Entsprechend freudig dürfen daher auch die alljährlichen Konzert-Feste aufgefasst werden, bei denen die Verantwortlichen ein ums andere Mal hochkarätige Musiker auffahren.

Dass die 2020er-Ausgabe, die am 2. (Sputnikhalle) und 3. Mai (Pension Schmidt) in Münster stattfinden wird, dahingehend keine Ausnahme wird, sollte wahrlich niemanden überraschen.

Die ersten Bandbestätigungen lesen sich jedenfalls großartig: Neben THE FLATLINERS, die das 10. Jubiläum ihres Hit-Albums „Cavalcade“ zelebrieren werden, treten BROADWAY CALLS, JUST FRIENDS, STORYTELLER und PAPER ARMS-Frontmann Josh Mann (zum „Cool Down“ am zweiten Tag) auf.

Einfach mal geil!

Ach ja, weitere Künstler und Aktionen werden noch folgen. Es bleibt also spannend.

