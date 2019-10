The Flatliners: Cavalcade-Jubiläum vor Publikum

Im kommenden Jahr feiern THE FLATLINERS das 10. Jubiläum ihres Hit-Albums „Cavalcade“. Dem zeitgemäßen Trend zufolge bedeutet das: Ab auf die Bühne(n) und die Platte in voller Länge live performen!

Exakt das werden die kanadischen Punk-Rocker auch tun, was sie in unseren Gefilden, begleitet von BROADWAY CALLS, in folgende Städte (und Stätten) verschlagen wird:

01.05.2020 – Köln, MTC

02.05.2020 – Münster, Sputnikhalle (Uncle M Fest)

04.05.2020 – Hamburg, Hafenklang

05.05.2020 – Berlin, Cassiopeia

06.05.2020 – Nürnberg, Desi

