Hi! Spencer – Memori – Im Hinterhof (2022, Uncle M)

Fraglos können HI! SPENCER auf ihre im Frühjahr herausgebrachte „Memori“-EP stolz sein. Die Verbindung von Indie-Rock und Punk funktioniert als melancholisch getragener Selbstfindungstrip in sechs Akten prächtig. Mit „Memori – Im Hinterhof“ kehrt die Band an den Ort der Studiosession zurück und präsentiert das halbe Dutzend Tracks als ergänzende Live-Versionen. Damit aus Drinnen buchstäblich Draußen wird, erfolgten die Aufnahmen im hinteren Außenbereich des DocMaKlang-Studios in ihrer Heimatstadt Osnabrück. Publikum gab es dabei nicht. Die Musiker blieben bei sich, was dem Tenor der EP vollauf gerecht wird.

Auf die einzelnen Stücke von „Memori“ soll an dieser Stelle nicht (noch einmal) eingegangen werden, als Anspieltipps lediglich der Auftakt „Fotopapier“ sowie das Finale „So schön allein“ Erwähnung finden. Für Fans – und vorrangig die – bietet die Hinterhof-Variante eine Erweiterung mit geringfügiger Veränderung. HI! SPENCER ging es offenkundig nicht darum, ihre Songs neu zu interpretieren, sondern diese in pur energetischer Form (die Gitarren wirken im Mix beispielsweise prägnanter) neuerlich erlebbar zu machen. Ob es das zwingend gebraucht hätte, obliegt einmal mehr dem individuellen Betrachtungswinkel des Zielpublikums. Allerdings sind es manche Geschichten einfach wert, noch einmal erzählt zu werden. Oder wie in diesem Falle: immer wieder und wieder.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel