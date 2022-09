Tequila Terminators – Play (2022, DIY)

Eine Platte wie die Wetterlage des vergangenen Sommers: meist heiter und sonnig, dazwischen ein paar Wolken und vereinzelt fegt eine Sturmböe durch die Fußgängerzone. Das sind die TEQUILA TERMINATORS, das ist „Play“.

Das DIY-Sextett aus dem Raum Aschaffenburg zieht seit 2003 seine Kreise und hat sich dem Ska-Punk verschrieben. Modern ist das bestenfalls bedingt, verfehlt seine Wirkung aber auch in dieser Variante nicht. Das liegt vorrangig am munteren Zusammenwirken von Reggae-beeinflusster Bläserfraktion und punkigem Vorpreschen. Zwischen diesen prägenden Elementen schielt immer wieder der Rock hervor. Einen Mangel an Bewegungsanimation gibt es daher kaum zu beklagen.

Für die acht Stücke seiner fünften Platte veranschlagt das Gespann meist über vier Minuten. Entsprechend bleibt das Tempo im mittleren Drehzahlbereich verortet. Dass es dennoch ungestümer, respektive punkiger zugeht, veranschaulicht etwa der Anspieltipp „Raise Your Fist“, der obendrein klare Kante gegen Rechts zeigt. Aber auch „What’s the Matter With You?“, „Hey! You! Don’t!“ oder „Leave Me Alone“ bringen die erforderliche Grundgefälligkeit mit, um die Beine beständig im Takt mitwippen zu lassen.

Überraschungen entlocken die TEQUILA TERMINATORS ihrem bevorzugten Soundspektrum dabei allerdings nicht, was einzig diejenigen als Manko interpretieren dürften, die dem Ska-Punk in der Gegenwart mehr als ein nostalgisches Nischendasein attestieren möchten. Gerade vor diesem Hintergrund erscheint die trendbefreite Offerte der beschwingten Bajuwaren aber nur umso sympathischer. Der nächste Sommer kann kommen!

Wertung: (6,5 / 10)

