Sick Of It All: Schwere Vorwürfe gegen NFAA-Frontmann Ingemar

Die Vorwürfe gegen NO FUN AT ALL-Sänger Ingemar Jansson werden von SICK OF IT ALL bekräftigt. Denn das Opfer der mutmaßlichen Attacke ist Mei-Ling, Technikerin der Band und obendrein die Frau von Gitarrist Pete Koller.

Via Instagram machte sie den Vorfall öffentlich. Ihr Gatte, der wegen einer Operation nicht beim Brakrock-Festival in Belgien dabei sein konnte, teilte das Posting.

Mei-Lings Version widerspricht dem Statement von NO FUN AT ALL erheblich. Während im Lager der SICK OF IT ALL-Fans und -Freunde Aufrufe zur Gewalt laut werden, fehlt zur sachlichen Betrachtung des zweifelsfrei zu missbilligenden Vorfalls das Statement der Veranstalter. Immerhin soll es mehrere unbeteiligte Zeugen geben.

Die Brakrock-Verantwortlichen haben bereits angekündigt, sich in Kürze zu äußern.

