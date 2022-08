Brakrock-Eklat um NFAA und SOIA: Veranstalter veröffentlicht klärendes Statement

Der Vorwurf, NO FUN AT ALL-Frontmann Ingemar Jansson wäre beim Brakrock-Festival am vergangenen Samstag gegenüber SICK OF IT ALL-Technikerin Mei-Ling Koller gewalttätig geworden, wird von Seiten der Veranstalter zurückgewiesen.

In einem via Instagram veröffentlichten Statement, das auf der übereinstimmenden Aussage mehrerer unbeteiligter Zeugen basiert, wird die Perspektive von NO FUN AT ALL bestätigt.

So habe Ingemar das Opfer zwar unvermittelt geschubst (was bereits verwerflich genug erscheint!), nicht aber geschlagen. Stattdessen habe Mei-Ling als Reaktion ihrerseits einen Schlag ins Gesicht des Sängers getätigt.

Aus der Distanz erscheint es, als hätte der Eklat mit einem klärenden Gespräch (samt öffentlicher Aufarbeitung) aus der Welt geschafft werden können. So jedoch haben die Internet-Trolle wieder ein gefundenes Fressen für unsachliche Kommentare serviert bekommen.

Es bleibt also abzuwarten, welche Kreise der Vorfall noch ziehen wird.

Ähnliche Artikel