Setbacks – DED.Reckoning. (2019, Morning Wood Records)

Der klassische Melo-Core-Sound der 90er ist wieder angesagt. In der punktierten Weiterentwicklung haften ihm zunehmend metallische Züge an. Dieser Trend hat nun auch SETBACKS ereilt, deren zweiter Langspieler „DED.Reckoning.“ althergebrachte Elemente mit moderner Ausgestaltung kombiniert. Dass Frontmann Aaron Goulding als US-amerikanischer Sänger der Schweden-Punks PRIDEBOWL selbst aktiver Teil der Wegbereitung jenes zeitlosen Sounds ist, macht die Angelegenheit nur umso reizvoller.



Die Besonderheit von SETBACKS liegt in der Distanz. Abseits des US-Amerikaners Goulding residieren zwei Mitglieder in Großbritannien, zwei weitere sind in Südafrika ansässig. Mit Ausnahme der Letztgenannten sind sich die Musiker noch nie persönlich begegnet. Den musikalischen Schaffensprozess stellt das vor einige Herausforderungen. Soundschnipsel werden digital hin- und hergeschickt, ehe der Brite Paul Stevenson (auch bei DOUBLE NEGATIVE aktiv) die einzelnen Bestandteile zu fertigen Songs kompiliert. Oder eben einem ganzen Album.

Die Funktionalität des internationalen Ansatzes belegt bereits der Umfang von „DED.Reckoning.“, der mit 15 Tracks fast eine Spur zu üppig ausfällt. Die Platte ist von Elementen des klassischen Punk-Rocks geprägt, die von den gern – und nahezu durchweg – ins Metallische strebenden Gitarren stimmungsvoll überlagert werden. Nach dem vielversprechenden Startpunkt „(A)live for Today“ findet sich mit „We’re Not Alone“ zügig die prägendste Referenznummer der Platte.

Ihr folgen – u. a. mit „To Be“, „Where’s Our Hero“, „Just Words“ oder „Conciliation“ – weitere starke Beiträge. Allerdings bleiben die ganz großen Momente ungeachtet der instrumentalen Vielseitigkeit, gewohnt kritischer Texte und dem in bewährter 90’s-Manier abgehandelten (einzigen) Zweiminüter „Evil Evader“ insgesamt aus. Dennoch ist SETBACKS auch mit „DED.Reckoning.“ ein beachtliches Album gelungen, das sich nicht vollends auf den wohligen Standard der Genre-Hochzeit verlässt, sondern die Breite des erwartbaren Sounds willkommen erweitert.

Wertung: (7 / 10)

Ähnliche Artikel