Aktuell gehen viele US-Bands bei der Tourplanung für das kommende Jahr auf Nummer sicher und verlegen ihre Konzertreisen nach Europa in den nächsten Sommer.

So auch H2O, die (hoffentlich) an folgenden Terminen wieder in unseren Breiten für Begeisterungsstürme sorgen werden:

07.08.2021 – Düsseldorf, D-Town Distortion Festival

08.08.2021 – Dresden, Club Puschkin

09.08.2021 – Nürnberg, Hirsch

11.08.2021 – Wien (AT), Viper Room

14.08.2021 – Villmar, Tells Bells

20.08.2021 – Sulingen, Reload Festival

